شكرا لقرائتكم خبر عن استقالته المدير الإداري لفريق الكرة بنادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم أحمد زاهر المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك باستقالته من منصبه داخل القلعة البيضاء.

وتبحث اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز تعيين البديل خلال الساعات القادمة.

وعلى جانب آخر، أكد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن الإدارة الحالية وفرت 160 مليون جنيه وتم صرف جزء كبير من مستحقات لاعبي الكرة بالنادي، بخلاف صرف مبالغ من مستحقات فريق كرة اليد بالنادي.

وأضاف نائب رئيس اللجنة التي تتولى إدارة النادي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك أنه سيتم صرف جزء من مستحقات فريقي السلة والكرة الطائرة خلال أيام.

كما أشار هشام إبراهيم إلى أن اللجنة التي تتولى إدارة النادي تعمل باستمرار على حل أزمة المستحقات لكل فرق النادي المختلفة في الفترة الحالية لتوفير حالة من الهدوء والاستقرار لجميع الفرق للمنافسة على كل البطولات.