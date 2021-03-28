شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الزمالك: وفرنا 160 مليون جنيه وتم صرف جزء من مستحقات فرق الكرة واليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن الإدارة الحالية وفرت 160 مليون جنيه وتم صرف جزء كبير من مستحقات لاعبي الكرة بالنادي، بخلاف صرف مبالغ من مستحقات فريق كرة اليد بالنادي.

أضاف نائب رئيس اللجنة التي تتولى إدارة النادي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك أنه سيتم صرف جزء من مستحقات فريقي السلة والكرة الطائرة خلال أيام.

كما أشار هشام إبراهيم إلى أن اللجنة التي تتولى إدارة النادي تعمل باستمرار على حل أزمة المستحقات لكل فرق النادي المختلفة في الفترة الحالية لتوفير حالة من الهدوء والاستقرار لجميع الفرق للمنافسة على كل البطولات.