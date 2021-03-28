شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعتمد قرار بلاغه المقدم للنائب العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، قرار البلاغ المُقدم للنائب العام ضد بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستخدم اسم الزمالك ولم تحصل على ترخيص أو موافقة من النادي وتقوم ببث الشائعات باستمرار حول فريق كرة القدم وفرق الألعاب الأخرى ومجلس إدارة النادي.

وتقدمت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك ببلاغ رسمي للنائب العام ضد هذه الصفحات بسبب تعمدها خلق المشاكل وإثارة الفتنة وضرب استقرار القلعة البيضاء والنيل من الفرق الرياضية المختلفة بالقلعة البيضاء لأغراض ليست لها أي علاقة بمصلحة كيان نادي الزمالك.

وطالبت اللجنة الجماهير وأعضاء النادي بعدم الالتفات لهذه الصفحات التي تسعى لهدم استقرار كيان نادي الزمالك العريق؛ مع ضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادر النادي الرسمية.