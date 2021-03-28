العوجا يتصدر كأس اتحاد البولو

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وكان فريق العوجا تعادل مع طويق 2-2 في المباراة التي أقيمت أمس الأول في انطلاق البطولة، ليحل طويق ثانيا، والمصمك في المركز الثالث.
وستنطلق منافسات الجولة الثانية الجمعة المقبل بلقاء فرسان طويق والمصمك، فيما يتواجه السبت المقبل فرسان طويق والعوجا.
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