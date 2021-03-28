العوجا يتصدر كأس اتحاد البولو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كسب فريق فرسان العوجا للبولو نظيره المصمك بهدفين مقابل هدف، ضمن بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو، المقامة على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نادي نوفا للفروسية غرب الرياض، ليصل إلى النقطة الثالثة في صدارة الفرق.

وكان فريق العوجا تعادل مع طويق 2-2 في المباراة التي أقيمت أمس الأول في انطلاق البطولة، ليحل طويق ثانيا، والمصمك في المركز الثالث.

وستنطلق منافسات الجولة الثانية الجمعة المقبل بلقاء فرسان طويق والمصمك، فيما يتواجه السبت المقبل فرسان طويق والعوجا.