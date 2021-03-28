اتحاد الكرة يكشف دليل براءة النني من «التمرد» على المنتخب

الشارقة - اميمة ياسر - أكد مسؤولو اتحاد الكرة، أن محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، لم يرفض المشاركة في مران المنتخب الوطني الذي أنطلق مساء أمس على ستاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة جزر القمر التي تقام غدٍ الاثنين، بالجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

وكشف مسؤولو الجبلاية، أن اللاعب مندهش للغاية من الأنباء التي ترددت حول رفضه المشاركة في تدريبات المنتخب، وأكد للجهاز الفني ومسؤولي الاتحاد برئاسة أحمد مجاهد أنه تحت أمر المنتخب وقرار مشاركته من عدمه يعود للمدير الفني حسام البدري. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأضاف مسؤولو اتحاد الكرة: محمد النني من أكثر اللاعبين التزاما داخل الملعب وخارجه، واللاعب سيكون جاهزاً مع زملائه للتوجه إلى ستاد القاهرة الدولي، لخوض مران الفراعنة، استعداداً لمباراة جزر القمر.



وتسائل مسؤولو الجبلاية في تصريحات لموقع «الوطن سبورت»: هل من المنطقي أن تكون هذه هي عقلية محمد النني الذي يلعب في أكبر أندية العالم؟.

وأكمل مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم: النني طوال مشواره مع المنتخبات الوطنية ومنذ صغره لم يثر أزمة ولم يرفض خوض المران، وما تردد عن رفضه المشاركة في التدريبات قبل مواجهة جزر القمر غير صحيح.



ويواصل المنتخب الوطنى تدريباته باستاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة جزر القمر المحدد لها الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، وتأهل منتخبنا بشكل رسمي للبطولة الأفريقية عقب التعادل مع كينيا 1-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة، ويبحث الفراعنة عن الفوز بالمباراة المقبلة، من أجل فض الاشتباك مع جزر القمر، حيث يتساوى المنتخبان في عدد النقاط برصيد تسع نقاط، وضمن المنتخبان التأهل وتبقى مباراة الاثنين لتحديد أول وثاني المجموعة السابعة.