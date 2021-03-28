شكرا لقرائتكم خبر عن الأهرامات تزين شعار بطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للسلاح لمنتخبات الشباب والناشئين، التي تقام بمصر في الفترة من 3 إلى 11 أبريل المقبل، عن شعار البطولة، التي يشارك فيها 80 دولة.
ويظهر في الشعار الذى أعلنته اللجنة المنظمة لبطولة العالم للسلاح، رسمٌ للاعب سلاح يمسك بسيفه، ومن خلفه الهرم أحد عجائب الدنيا السبع، ليدل على احتضان مصر أرض الحضارة للبطولة، ومرفق بالصورة عبارة junior & caedet fencing world championships وتعنى بطولة العالم للناشئين والمبارزة.
ومن المقرر أن تشهد البطولة تطبيق نظام الفقاعة الطبية، مثلما حدث في بطولة العالم لكرة اليد، التى نُظمت فى مصر شهر يناير الماضى، وحققت نجاحا باهرا، وشهدت إشادة الصحة العالمية بالإجراءات الاحترازية.
وأعلنت وزارة وزير الشباب والرياضة تفاصيل استضافة مصر لمنافسات وكافة فعاليات بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 حتى 11 أبريل 2021– مصر 2021.
ومن المقرر أن يستضيف مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولة جميع منافسات وفعاليات البطولة، وذلك على الأربع صالات 1، 2، 3، 4 باستاد القاهرة الدولى، كما تم الانتهاء من تجهيزات محيط الصالات المغطاة المستضيفة للبطولة بغرف متنقلة لتغيير الملابس لجميع الفرق المشاركة.
كما تم تحديد صالتين للتدريب أحدهما صالة الخماسي الحديث والأخرى تم تجهيزها في الهواء الطلق وتسع لعدد يتراوح ما بين 12 و16 ملعب تدريب للفرق المشاركة، وذلك في ضوء متطلبات الاتحاد الدولى للسلاح.