شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ريكو يعود إلى تدريبات إنبي بعد الشفاء من إصابة "الضامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد صلاح ريكو، لاعب إنبي، إلى تدريبات الفريق البترولى بعد الشفاء من إصابة عضلة الضامة التي تعرض لها خلال الأيام الماضية، ومنعته من خوض المران مع زملائه وتغيب على إثرها لمدة ثلاثة أيام متواصلين.

وانضم ريكو لتدريبات الفريق البترولى اليوم بعدما طمأنه طبيب إنبي على إصابته، ليصبح اللاعب جاهزا للمشاركة في مباراة المقاولون الودية، المقرر لها غدا الإثنين استعدادا لعودة مباريات الدورى بعد فترة التوقف الدولى.

ويسعى فريق إنبي لاستغلال مواجهة المقاولون العرب في تجهيز جميع اللاعبين للمباريات المقبلة في الدوري، على أن يخوض الفريق ودية ثالثة نهاية الأسبوع، في ظل تأجيل لقاء الفريق البترولي أمام الجونة في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري.

وفى سياق آخر يخضع حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، لعملية جراحية الأربعاء المقبل فى أحد المستشفيات، بعدما نصحه الأطباء بضرورة تفتيت حصوة على الكلى بتدخل جراحي عاجل.

ومن المنتظر أن يُجري المدير الفني لفريق إنبي العملية، الأربعاء المقبل، على أن يحصل على راحة لمدة يومين قبل العودة لقيادة تدريبات الفريق البترولي مجددا، استعدادا لمباريات الدوري المصري الممتاز قبل انتهاء فترة التوقف الدولي.