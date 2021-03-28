شكرا لقرائتكم خبر عن عظيمة يبدأ مهام عمله مع المقاصة غدا.. ويبدأ التحضير لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد محمد العظيم "عظيمة"، المدير الفني الجديد لفريق الكرة بالمقاصة، جلسة مع لجنة الكرة بالنادي الفيومي، برئاسة اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة النادى والنائب وليد هويدي مدير الكرة والمهندس أحمد عبد الخالق المشرف علي الكرة غدا، الاثنين، لوضع خريطة العمل للمرحلة المقبلة.

من جهته، كشف الدكتور عصام سراج الدين المتحدث الرسمي لنادي المقاصة ومستشار التسويق والتعاقدات، أن عظيمة وصل صباح اليوم، الأحد، إلى القاهرة، وسيجتمع غدا مع مسئولي المقاصة للاتفاق على خطة العمل الخاصة بالمرحلة المقبلة من أجل الحفاظ علي مسيرة الفريق في المنافسة في المربع الذهبي للدوري مع الكبار.

وأشار سراج إلى أن عظيمة سيحدد موعد قيادة تدريبات المقاصة خلال اجتماع الغد، وقد يبدأ التدريب من غد الاثنين بعد الاجتماع مباشرة أو يؤجل قيادة التدريبات إلى بعد غد الثلاثاء على أقصى تقدير، استعدادا لمباراة سموحة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ 17 للدوري.

وقرر مجلس إدارة نادي المقاصة تعيين محمد عظيمة مديرا فنيا للفريق الاول رسميا خلفا لايهاب جلال ، واعتمد مجلس المقاصة تعيين الجهاز المعاون، حيث يضم الجهاز الفني المعاون للمقاصة وليد هويدي مديرا للكرة ، وبلال محي الدين مدربا عاما وطارق حجاج مدربا عاما واسلام عادل مدرب واحمد البهلول مخطط أحمال.

وسبق وقرر مجلس المقاصة تعيين الدكتور عصام سراج مديرا للتسويق والاستثمار بالنادي ومتحدثا رسميا للمقاصة في اطار الهيكلة والتطوير الذي ينشده مجلس المقاصة في المرحلة المقبلة، ومن المنتظر أن يعقد المقاصة مؤتمرا صحفيا خلال الأيام المقبلة لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بشئون الكرة وتطوير النادي.