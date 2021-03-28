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أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 28 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الأحد 28 / 3 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها شفاء أيمن أشرف من الإصابة ومشاركته فى تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة المريخ السودانى بالإضافة لوليد سليمان . 

أيمن أشرف يشارك فى تدريبات الأهلي الجماعية استعدادا لمواجهة المريخ

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن أيمن أشرف الظهير الأيسر للفريق انتظم فى مران الفريق صباح اليوم الأحد، وشارك اللاعب اليوم فى تدريبات الكرة استعدادا لمواجهة المريخ السودانى المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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وليد سليمان وأيمن أشرف يدعمان الأهلي في رحلة السودان

يدعم الثنائى وليد سليمان وأيمن أشرف قائمة الأهلى المسافرة إلى السودان لمواجهة المريخ السبت المقبل فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، بعد تأكد جاهزيتهما للمشاركة فى المباريات.

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السلطات السودانية ترفض حضور الجماهير فى مواجهة المريخ ضد الأهلي

كشفت تقارير صحفية سودانية أن السلطات السودانية رفضت حضور الجماهير لمباراة المريخ أمام الأهلي المقرر لها الثالث من أبريل المقبل، فى الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عن المجموعة الأولى من مسابقة دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى 2020 – 2021.

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تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي فى اجتماعه اليوم

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا عصر اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة خلال المرحلة القادمة، وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات الآتية:

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بواليا يلحق ببعثة الأهلي فى السودان.. وديانج يرافق الفريق من القاهرة

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الفريق سيلحق ببعثة الأهلي في السودان، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده الذي يأتي في إطار خوض مباريات تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون2021.

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الأهلي يسافر إلى السودان عصر الأربعاء لمواجهة المريخ فى دوري الأبطال

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني حدد الرابعة عصر الأربعاء المقبل موعداً للسفر إلى السودان لمواجهة المريخ السوداني. ويطير الأهلي إلى السودان استعدادا لمواجهة المريخ السوداني فى المباراة المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا، ويترأس البعثة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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