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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 28 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الأحد 28 / 3 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها شفاء أيمن أشرف من الإصابة ومشاركته فى تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة المريخ السودانى بالإضافة لوليد سليمان .
أيمن أشرف يشارك فى تدريبات الأهلي الجماعية استعدادا لمواجهة المريخ
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن أيمن أشرف الظهير الأيسر للفريق انتظم فى مران الفريق صباح اليوم الأحد، وشارك اللاعب اليوم فى تدريبات الكرة استعدادا لمواجهة المريخ السودانى المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
وليد سليمان وأيمن أشرف يدعمان الأهلي في رحلة السودان
يدعم الثنائى وليد سليمان وأيمن أشرف قائمة الأهلى المسافرة إلى السودان لمواجهة المريخ السبت المقبل فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، بعد تأكد جاهزيتهما للمشاركة فى المباريات.
السلطات السودانية ترفض حضور الجماهير فى مواجهة المريخ ضد الأهلي
كشفت تقارير صحفية سودانية أن السلطات السودانية رفضت حضور الجماهير لمباراة المريخ أمام الأهلي المقرر لها الثالث من أبريل المقبل، فى الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عن المجموعة الأولى من مسابقة دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى 2020 – 2021.
تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي فى اجتماعه اليوم
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا عصر اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة خلال المرحلة القادمة، وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات الآتية:
بواليا يلحق ببعثة الأهلي فى السودان.. وديانج يرافق الفريق من القاهرة
قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الفريق سيلحق ببعثة الأهلي في السودان، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده الذي يأتي في إطار خوض مباريات تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون2021.
الأهلي يسافر إلى السودان عصر الأربعاء لمواجهة المريخ فى دوري الأبطال
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني حدد الرابعة عصر الأربعاء المقبل موعداً للسفر إلى السودان لمواجهة المريخ السوداني. ويطير الأهلي إلى السودان استعدادا لمواجهة المريخ السوداني فى المباراة المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا، ويترأس البعثة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي.