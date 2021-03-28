أخبار الأهلي اليوم الأحد 28 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 28 / 3 / 2021، العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، استئناف الفريق الأحمر للتدريبات وقرارات مجلس الإدارة بعد اجتماعه اليوم الأحد.

قرر مجلس إدارة شركة ستادات الوطنية لإدارة المنشآت الرياضية، برئاسة المهندس سيف الوزيري، تعيين الكابتن إسلام الشاطر، مديرًا لشركة لايف مالكة حق إدارة قناة الأهلي، لاستكمال التطوير المنتظر في القناتين الرياضية والتعليمية. اختيار شركة ستادات للكابتن إسلام الشاطر، من بين عدد كبير من المرشحين، يرجع إلى ما يتمتع به من خبرات في المجال الرياضي والإداري. ومن جانبه عبّر إسلام الشاطر عن سعادته البالغة وتقديره لإدارة ستادات على هذه الثقة والمسؤولية الكبيرة، وأنه يعد باستكمال التطوير الذي بدأ منذ تولي ستادات وشركة لايف تطوير قناة الأهلي.

يدعم الثنائى وليد سليمان وأيمن أشرف قائمة الأهلى المسافرة إلى السودان لمواجهة المريخ السبت المقبل فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، بعد تأكد جاهزيتهما للمشاركة فى المباريات. وتعافى وليد سليمان من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية وشارك فى التدريبات وودية الفريق الأحمر ضد فريق الشباب، ولم يشك من أية آلام، ليتأكد جاهزيته لمرافقة البعثة الحمراء فى رحلتها إلى السودان. بينما شارك أيمن أشرف فى مران الأهلى الجماعي بشكل طبيعى اليوم، الأحد، ليعلن جاهزيته للمشاركة فى مباراة المريخ القادمة، لاسيما بعدما اشتكى اللاعب من خشونة فى الركبة عقب مباراة فريقه الأخيرة ضد فيتا كلوب وتسببت فى استبعاده من معسكر المنتخب الوطنى بعد مباراة كينيا. ومن المقرر أن يقود أيمن أشرف الجبهة اليسرى للأهلى فى مباراة المريخ فى ظل إصابة على معلول ومحمود وحيد، وحاجتهما لبعض الوقت قبل التعافى من الإصابة.

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم نقل مباريات المصرى مع طلائع الجيش والإسماعيلى والأهلي إلى ملعب برج العرب بدلاً من استاد الإسكندرية، في بطولة الدورى الممتاز.وأوضحت إدارة المسابقات أن هذا القرار يأتي بعد الحصول على الموافقة بإقامة مباريات المصرى باستاد برج العرب. ويلتقى المصرى مع طلائع الجيش فى السابعة مساء السبت الثالث من أبريل بالجولة الـ17 من بطولة الدوري، ثم يحل ضيفا على الإسماعيلى بالجولة الـ18 الأربعاء 7 أبريل فى التاسعة مساء، ويستضيف الأهلى فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 27 أبريل ضمن مؤجلات الجولة الـ15

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني حدد الرابعة عصر الأربعاء المقبل موعداً للسفر إلى السودان لمواجهة المريخ السوداني. ويطير الأهلي إلى السودان استعدادا لمواجهة المريخ السوداني فى المباراة المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا،، ويترأس البعثة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي. وعاد الأهلي إلى تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس، والتي جاءت عقب خوض مباراة ودية أمس الأول أمام فريق الشباب بالنادي. توجه صباح اليوم، الأحد، أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، وخالد بيبو رئيس قطاع الناشئين، إلى دبي لاختيار القميص الجديد للفريق الأحمر، ونشر أمير توفيق صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، خلال وجود الثنائي على متن الطائرة المتجهة إلى دبي.