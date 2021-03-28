شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بتألق الجزيري مع منتخب تونس: كان فى الموعد هداف نسور قرطاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بتألق الدولي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك والذى أحرز 3 أهداف فى تصفيات أمم أفريقيا المقامة حاليا فى مباراتي ليبيا وغينيا الاستوائية.

وكتبت صفحة الزمالك الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي، "كــــان فى الـــمــوعد .. مهاجمنا سيف الدين الجزيري هداف منتخب نسور قرطاج".

وأحرز سيف الدين الجزيري هدفا في مباراة تونس وليبيا التي أقيمت الخميس الماضي وانتهت بفوز تونس بخمسة أهداف مقابل هدفين، فيما سجل اليوم هدفين في مرمي غينيا الاستوائية في المباراة التي انتهت بفوز منتخب تونس 2 / 1 .



الجزيري

من ناحية أخرى، تقدم احمد زاهر المدير الإداري لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك باستقالته من منصبه اليوم ، بعدما قدم استقالة مكتوبة لادارة النادي برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، ووافقت إدارة النادي علي استقالة زاهر تقديرا لما قدمه مع النادي واحتراما لرغبته الشخصية.

ومن المنتظر ان يتولى منتصر الرملاوي مهمة المدير الإداري بالفريق الأول لكرة القدم، خلفا لاحمد زاهر.

في سياق مختلف يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية غدا الإثنين على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر، ومن المقرر أن ينطلق المران في تمام الساعة الثانية ظهرا، على أن يبدأ تجمع اللاعبين في تمام الساعة الواحدة.

وكان الفريق يؤدي تدريباته في الثانية ظهرا اثناء عهد الجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، الا ان الفرنسي كارتيرون قام بتعديل موعد التمرين ليصبح الحادية عشر صباحا ، وذلك فور توليه المسئولية في ولايته الثانية قبل مباراة الترجي التونسي في الجولة الرابعة من دوري ابطال افريقيا، الا انه عاد اليوم واصدر قراره بالعودة لموعد التدريب في الثانية ظهرا.

وأخطر باتريس كارتيرون جهازه المعاون بخوض الفريق للمران يوم الخميس المقبل على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، قبل السفر للجزائر، ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى الجزائر يوم الخميس المقبل الأول من أبريل على متن طائرة خاصة؛ استعدادا لمواجهة المولودية المقرر لها يوم 3 أبريل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.