شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي منتخب جامايكا ينضمان لتدريبات الاتحاد السكندري غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم ثنائي الاتحاد السكندري المهاجم روماريو ويليامز والمدافع داميون لوي إلى تدريبات الفريق السكندري غدا، الاثنين، عقب عودتهما من جامايكا للمشاركة مع منتخب بلادهما خلال فترة التوقف الجارية والتي تنتهي بعد غد الثلاثاء.

وخضع الثنائي لمسحة قبل وصولهما القاهرة، على أن ينضما للتدريبات الجماعية غدا الاثنين استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بالدوري في الخامس من أبريل المقبل.

وغادر الثنائي، الاتحاد السكندري، في السابع عشر من مارس الجاري، لتمثيل منتخبهما فى الأجندة الدولية.

وكان الاتحاد الجامايكى لكرة القدم أرسل خطاباً رسمياً إلى نادى الاتحاد السكندرى لطلب استدعاء لاعبى الفريق الأول لكرة القدم المهاجم روماريو وليامز والمدافع داميون لوى "نانا"، للانضمام لصفوف منتخب بلادهم الأول جامايكا.

وخاض اللاعبان مباراة مع منتخب بلادهما وفقاً لما تم إرساله من الاتحاد الجامايكى، أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بالنمسا يوم 25 مارس 2021 الجارى.

وأشعل فريق الاتحاد السكندري الصراع على المربع الذهبي بعد فوزه على البنك الأهلي، فيما بقى الزمالك مغردا على القمة، مستغلا فارق المباريات المؤجلة للنادي الأهلي.

وحقق الاتحاد السكندري فوزا مهما على البنك الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.