شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يقترب من التجديد لعمر كمال عبد الواحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو المصرى البورسعيدى من إقناع عمر كمال عبد الواحد صانع ألعاب الفريق بالتجديد للفريق الساحلى بعد سلسلة من المفاوضات الطويلة، حيث يدرس اللاعب أكثر من عرض له للرحيل عن النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تألقه اللافت مع ناديه وإحرازه ستة أهداف جعلته يتربع على عرش هدافى الفريق بالدورى.

وخاطبت إدارة المصرى على ماهر وطالبته بالتدخل لإقناع اللاعب بالتجديد، خاصة أنه يرتبط معه بعلاقة قوية منذ فترة طويلة، وبالفعل عقد المدير الفنى جلسة مع عمر عبد الواحد أكد خلالها حاجته إليه خلال المواسم المقبلة فى ظل رغبة المدير الفنى على بناء فريق قوى لأبناء المدينة الباسلة يستطيع من خلاله عودة الفريق لتمثيل مصر فى البطولات القارية مثلما حدث من قبل فى الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل المصرى المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة من 15 جولة، فاز الفريق فى 5 وتعادل 8 وخسر 2 ، وأحرز لاعبوه 19 هدفا ومنى مرماه بـ11 هدفا.

من ناحية أخرى، يجهز مجلس إدارة المصرى البورسعيدى جزءاً من مستحقات اللاعبين المتأخرة لصرفها خلال الفترة المقبلة وقبل شهر رمضان المبارك حتى يستطيع اللاعبون قضاء التزاماتهم المادية خاصة أن معظمهم متزوج ولديه التزامات كثيرة.

ويسعى مجلس المصرى لتحقيق الاستقرار داخل صفوف الفريق حتى يستطيع على ماهر المدير الفنى للفريق من العودة لسلسلة النتائج الإيجابية التى حققها النادى الساحلى فى بداية الموسم.