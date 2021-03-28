5 لاعبين يرفعون شعار "الانتماء أهم من المال" فى الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو النادى الأهلى لإعلان التجديد لأكثر من لاعب فى الفريق للحفاظ على قوائم الأهلى خلال السنوات المقبلة، والاستفادة من أخطاء الماضى التى تسببت فى رحيل أكثر من لاعب عن القلعة الحمراء.

وأظهر أكثر من لاعب من نجوم الأهلي تمسكهم بالاستمرار داخل جدران القلعة الحمراء خلال السنوات المقبلة، على الرغم من تلقيهم الكثير من العروض المغرية، وهو ما نستعرضهم فى التقرير التالى..

تلقى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر عروضا عن طريق بعض وكلاء اللاعبين للاحتراف فى أوروبا الفترة المقبلة، إلا أنه فضل الاستمرار وتجديد عقده، والذى يرى أن استمراره فى صفوف الأهلي يضمن له التواجد بصورة أساسية في تشكيل المنتخب خلال الفترة الحالية، خاصة بعدما حظى بتقدير النادى ماديا ومعنويا من الجماهير.

محمد الشناوي

رفض التونسي على معلول عروضا أوروبية وعربية فى الفترة الماضية، واتفق مع مسئولي الأهلى على تمديد عقده لموسمين آخرين.

ويسعى على معلول للاستمرار بين صفوف الأهلي حتى نهاية مشواره، في ظل تأقلمه على الأجواء فى مصر ومشاركته بصورة أساسية مع الفريق بمختلف البطولات، وتحقيق الألقاب.

أيمن أشرف

خطف أيمن أشرف الأضواء الفترة الأخيرة بعدما أصبح أحد الأعمدة الرئيسية في فريق الأهلى، وفضل الاستمرار على العروض التي تلقاها للرحيل عن الأهلي.

وقام أيمن أشرف بتجديده عقده مع الأهلي حتى عام 2024، فى ظل اقتناع اللاعب بالاستمرار مع الفريق، مع مشاركته بشكل دائم في التشكيلة الأساسية.

رفض حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي أيضا عروضا عربية مغرية في الآونة الأخيرة، وفضل الاستمرار مع فريقه الحالي، ليجدد عقده مع القلعة الحمراء لمدة 5 مواسم، بعدما أصبح أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني رغم وفرة لاعبي خط الوسط.

جدد محمد شريف تعاقده مع النادى الأهلى لمدة موسمين قادمين لينتهي عقده فى 2024، ليغلق الباب أمام العروض التي وصلته للرحيل عن الأهلى في الفترة المقبلة.

ويأمل محمد شريف في مواصلة المشاركة مع الأهلى في جميع البطولات والتتويج بها، واللعب مرة أخرى في كأس العالم للأندية، بعدما بات يشكل سلاحا هجوميا للقلعة الحمراء.