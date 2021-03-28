شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عمر صلاح بكسر فى يده بتدريبات المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض عمر صلاح، حارس مرمى سموحة والمنتخب الأولمبى، للإصابة بكسر فى يده أثناء وجوده بمعسكر المنتخب الأولمبى المقام حاليا باستاد القاهرة استعدادا لأولمبياد طوكيو.

ونشر الحارس الدولى صورة فى سيارته ويده فى الجبيرة قائلا، "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا"، ومن المتوقع أن يغيب الحارس عن الملاعب مدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

عمر صلاح من الحراس المرمى الواعدين، بدأ حياته ناشئا بصفوف الزمالك، وتم تصعيده للفريق الأول وظهر بشكل جيد قبل أن ينتقل لسموحه بشكل نهائي.



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من ناحية أخرى، أعلن محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، الموافقة على إعارة اللاعب الليبى محمد الترهونى لاعب سموحة إلى أهلى طرابلس 4 أشهر مقابل 125 ألف دولار عقب العودة إلى احمد سامى المدير الفنى للفريق والذى أبدى الموافقة على الإعارة.

وكان أهلى طرابلس قد تقدم بطلب لإعارة مهاجم سموحة حسام حسن نجم المنتخب المصرى لنفس المدة مقابل مليون دولار إلا أن عامر يدرس الأمر ولم يعط الموافقة.