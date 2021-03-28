شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 28 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 28 / 3 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها استقالة أحمد زاهر المدير الإدارى للفريق الكروى الأول من منصبه بعدما تقدم باستقالة مكتوبة لمجلس إدارة النادى.

استقالة أحمد زاهر المدير الإدارى بالزمالك

تقدم احمد زاهر، المدير الإدارى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، باستقالته اليوم، بعدما قدم استقالة مكتوبة لإدارة النادى برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، ووافقت إدارة النادى على استقالة زاهر تقديرا لما قدمه مع النادى واحتراما لرغبته الشخصية.

الزمالك يتدرب الخميس قبل السفر للجزائر .. وتعليمات خاصة من نبيه بمران اليوم

أخطر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جهازه المعاون بخوض الفريق للمران يوم الخميس المقبل على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، قبل السفر للجزائر.

تعديل موعد مران الزمالك للمرة الثانية منذ عودة كارتيرون

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية غدا، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر، ومن المقرر أن ينطلق المران فى الثانية ظهرا، على أن يبدأ تجمع اللاعبين الساعة الواحدة.

كارتيرون يعد أيمن حفنى بالمشاركة مع الزمالك ويستشهد بعبد الشافى

لقى أيمن حفنى، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، وعدًا من الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، بالمشاركة مع الفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد المدير الفنى للاعب أنه سيحصل على فرصة حقيقية فى العودة للظهور مع الفارس الأبيض.

انتظام فتوح وسباق سرعات وكرة يد فى تدريب الزمالك استعدادًا للمولودية

واصل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك استعداداته لمواجهة مولودية الجزائر، المقرر لها السبت المقبل، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وخاض اللاعبون فقرة تأهيل بمجمع الصالات، قبل انطلاق المران الجماعي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.