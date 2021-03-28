مدرب مولودية الجزائر يشكو الضغط والإصابات ويرفض التدوير قبل مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

اشتكى عبدالقادر عمراني المدير الفني لنادي مولودية الجزائر من ضغط المباريات قبل مواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، قائلًا انه لا يفكر على الإطلاق في تدوير اللاعبين.

وقال عمراني في تصريحاته لصحيفة "كومبيتسيون" الجزائرية: "نشعر ببعض الندم لعدم الفوز في مباراة الديربي أمام اتحاد العاصمة، لأننا كنا نستطيع تحقيق الفوز، والآن علينا أن نقلب الصفحة ونفكر في المباراة القادمة أمام أولمبي الشلف التي يجب أن نعود من خلالها للانتصارات".

وتابع: "المباراة ستكون وسيلة أيضًا من أجل الاستعداد لمواجهة الزمالك، صحيح أننا كنا نرغب في تأجيلها لكن لا يوجد خيار أخر، وسوف نلعب يوم الثلاثاء من أجل تحقيق الفوز".

ورفض عمراني القيام بتدوير اللاعبين، قائلًا: "كيف تريدني أن أدير فريقي؟ لقد فقدت (نبيل) سعدو في الديربي كما أن نبيل لعمارة خارج هذه المباراة؟ نحن نمتلك قائمة صغيرة للغاية، لذا سوف نعتمد على نفس اللاعبين أمام أولمبي الشلف والزمالك، وأتمنى أن تبتعد عنا الإصابات وندعم صفوفنا في موسم الانتقالات الجاري بثلاثة أو 4 لاعبين".

ويلتقي الزمالك بمولودية الجزائر في الثالث من إبريل المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات ولا غنى عن الفوز بالنسبة للفريق المصري.