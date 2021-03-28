مصدر لمصراوي: انتهاء أزمة ملعب مران الأهلي قبل مواجهة المريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف مصدر بالنادي الأهلي، أن محاولات خالد الدرندلي أمين الصندوق بالنادي الأحمر والمكلف برئاسة بعثة الفريق في السودان، نجحت من خلال ملعب المران الذي سيستضيف الفريق قبل مواجهة المريخ السوداني.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ مساء السبت المقبل ضمن حسابات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن خالد الدرندلي تواصل مع السفارة المصرية بالسودان مما لعب دورًا هامًا في التنسيق بشأن ملعب المران والذي سيقام على "الجوهرة الزرقاء".

المصدر نوه أيضًا إلى أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق قام باتصالات مع مسئولي النادي السوداني والتي أسفرت عن خوض التدريبات على ملعب "الجوهرة الزرقاء" يوم الخميس وقبل المباراة بيومين.

وكانت الأزمة تدور من حيث التنسيق بشأن ملعب المران حيث من المقرر أن يستضيف نفس الملعب مباراة الهلال السوداني وصنداونز الجنوب أفريقي مساء الجمعة المقبل ضمن مباريات نفس الجولة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الأهلي المباراة وهو يمتلك سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر سيمبا التنزاني، في المقابل يأتي كل من فيتا كلوب بالترتيب الثالث برصيد أربع نقاط وأخيرًا المريخ السوداني برصيد نقطة.