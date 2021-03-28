عدم المشاركة في أفريقيا للطائرة والتجديد للمصري ضمن قرارات مجلس إدارة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا عصر اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة خلال المرحلة القادمة.
وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات الآتية:
- التجديد لجميع المديرين ورؤساء القطاعات حتى يوم 31 مايو المقبل، وذلك لإعطاء فرصة أكبر لعملية التقييم.
- تجديد التعاقد مع نجم الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد إبراهيم المصري لمدة 4 سنوات.
- التوجيه بسرعة إعداد منتجع النادي بمرسى مطروح، وتوفير الدعم المادي اللازم ليكون جاهزًا لاستقبال الأعضاء.
- الموافقة على إقامة ثلاث حفلات للإنشاد الديني تقيمها فرقة المرعشلي بواقع احتفالية في كل فرع.
- اعتماد البدلات الخاصة بشهر رمضان للعاملين بالنادي.
- الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة "رجال - سيدات" التي تستضيفها تونس في أبريل المقبل، ويأتي القرار حرصًا على سلامة اللاعبين، نظرًا لظروف جائحة فيروس كورونا.