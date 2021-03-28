عدم المشاركة في أفريقيا للطائرة والتجديد للمصري ضمن قرارات مجلس إدارة الأهلي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا عصر اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة خلال المرحلة القادمة.

وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات الآتية:

- التجديد لجميع المديرين ورؤساء القطاعات حتى يوم 31 مايو المقبل، وذلك لإعطاء فرصة أكبر لعملية التقييم.

- تجديد التعاقد مع نجم الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد إبراهيم المصري لمدة 4 سنوات.

- التوجيه بسرعة إعداد منتجع النادي بمرسى مطروح، وتوفير الدعم المادي اللازم ليكون جاهزًا لاستقبال الأعضاء.

- الموافقة على إقامة ثلاث حفلات للإنشاد الديني تقيمها فرقة المرعشلي بواقع احتفالية في كل فرع.

- اعتماد البدلات الخاصة بشهر رمضان للعاملين بالنادي.

- الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة "رجال - سيدات" التي تستضيفها تونس في أبريل المقبل، ويأتي القرار حرصًا على سلامة اللاعبين، نظرًا لظروف جائحة فيروس كورونا.