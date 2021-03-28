العرب وأمم إفريقيا.. رقم قياسي قابل للزيادة.. ووافد جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

حققت المنتخبات العربية رقمًا قياسيًا جديدًا في بطولة أمم إفريقيا بعدما تأهل المنتخب السوداني ليكون سادس المنتخبات التي تعبر إلى النهائيات التي ستقام في الكاميرون العام القادم.

وتجاوزت المنتخبات العربية بتأهل السودان الرقم القياسي السابق لها والذي تحقق في النسخة الماضية بمصر عندما تأهلت 5 منتخبات عربية وهي؛ مصر، تونس، الجزائر، المغرب، وموريتانيا.

وتأهلت للنسخة المقبلة من البطولة منتخبات، مصر، تونس، الجزائر، المغرب، السودان، بالإضافة إلى الوافد الجديد لقائمة المنتخبات المتأهلة وهو منتخب جزر القمر.

ويستطيع العرب زيادة عدد المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات إذا تمكن منتخب موريتانيا من التأهل هو الأخر ليكون عدد الفرق المشاركة في النهائيات من أبناء العرب 7 منتخبات.

ويلعب المنتخب الموريتاني مباراته الأخيرة في تصفيات أمم إفريقيا الثلاثاء المقبل وهو في المركز الثاني لكنه سيواجه إفريقيا الوسطى خارج الأرض، بينما سيكون بوروندي ثالث جدول الترتيب في ضيافة المغرب الذي تأهل بالفعل.

وبعد تأهل منتخب جزر القمر لم يعد هناك سوى منتخبين فقط من العرب لم يتأهلا على الإطلاق لنهائيات أمم إفريقيا، وهما جيبوتي، والصومال.