إسلام الشاطر مديرًا لشركة "لايف" المسؤولة عن قناة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قرر مجلس إدارة شركة ستادات الوطنية لإدارة المنشآت الرياضية برئاسة المهندس سيف الوزيري تعيين اسلام الشاطر، مديرًا لشركة لايف مالكة حق ادارة قناة الاهلي وقناة مدرستنا ٢ التعليمية لإستكمال التطوير المنتظر في القناتين الرياضية والتعليمية.

اختيار شركة ستادات لإسلام الشاطر، من بين عدد كبير من المرشحين، وتأسيسًا على ما يتمتع به من خبرات في المجال الرياضي والإداري.

ومن جانبه عبر إسلام الشاطر عن سعادته البالغة وتقديره لإدارة ستادات علي هذه الثقة والمسؤولية الكبيرة، وأنه يعد باستكمال التطوير الذي بدأ منذ تولي ستادات وشركة لايف تطوير قناة الاهلي وكذلك قناة مدرستنا.

وأكد الشاطر، أنه يعلم تماما ما تتمتع به جماهير الأهلي العريضة من طموح ورغبة جامحة فى أن تصبح قناة الأهلي رقما صحيحاً فى معادلة القنوات المرئية القوية، كونه ارتدى الفانلة الحمراء وحقق معه إنجازات رائعة، وذلك من خلال ما تقدمه من محتوى يلقى قبول الملايين.

ووعد الشاطر، الجماهير الإهلاوية بمفاجأت سارة من خلال خطة تطوير شاملة لقناة الأهلي وقناة مدرستنا 2.