ضربة في جهاز الزمالك قبل موقعة المولودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تقدم أحمد زاهر المدير الإداري بفريق كرة القدم بنادي الزمالك، باستقالته من منصبه داخل القلعة البيضاء.

ووفقًا للموقع الرسمي للزمالك، فإن اللجنة الحالية المكلفة بإدارة النادي تبحث عن تعيين البديل خلال الساعات القادمة.

ولم يكشف الموقع الرسمي للزمالك أسباب استقالة زاهر من منصبه خاصة أن الفريق الأبيض لديه مباراة مهمة أمام مولودية الجزائر.

ويستعد فريق الزمالك حاليًا لمواجهة بطل الجزائر فريق المولودية يوم السبت المقبل ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، حيث لم يحقق الفريق الأبيض أي فوز بعد التعادل في أول جولتين ضد المولودية ثم توينجيت السنغالي قبل الخسارة من فريق الترجي التونسي ذهابًا وإيابًا.

الزمالك ليس أمامه سوى الفوز في مباراتي المولودية وتوينجيت من أجل الوصول للنقطة الثامنة مع خسارة المولودية في مباراتي الزمالك والترجي، وهنا سيكون الأبيض في دور الثمانية بالمسابقة القارية رفقة الترجي.

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي: الترجي (10 نقاط) - المولودية (8 نقاط) - الزمالك (نقطتين) - توينجيت (نقطة).