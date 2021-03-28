شمس التاريخ تشرق على السودان بعودة مثيرة لأمم إفريقيا بعد غياب طويل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

عاد منتخب السوداني لأمم إفريقيا من جديد بعد سنوات من الغياب، عقب الفوز على جنوب إفريقيا بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة الختامية من التصفيات المؤهلة للبطولة.

واستطاع المنتخب السوداني أن ينتفض في الجولات الثلاث الأخيرة، وحقق الفوز فيها جمعيًا بالتفوق على غانا، ساو تومي، وأخيرًا جنوب إفريقيا، ليعود للبطولة التي غاب عنها منذ عام 2012.

وتقدم سيف تيري لمنتخب السودان في الدقيقة الخامسة بعد عرضية أرسلها أطهر الطاهر ليستقبلها برأسيه رائعة سكنت شباك الضيوف.

وأضاف محمد عبدالرحمن الهدف الثاني في الدقيقة 32 بعدما توغل بالكرة في منطقة الجزاء وسددها قوية على المرمى لم ينجح حارس جنوب إفريقيا في إيقافها.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها استطاع منتخب غانا أن يفوز على ساو تومى بنتيجة 3-1 ليخطف الصدارة.

وانتهى ترتيب المجموعة بـ13 نقطة لغانا، 12 للسودان، و10 لجنوب إفريقيا بينما لم يحقق ساو تومي أي نقطة.