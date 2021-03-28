فيرنر سلاح تشيلسي لحسم صفقة هالاند

ياسر رشاد - القاهرة - يسعي نادي تشيلسي الانجليزي لدخول سوق الانتقالات الصيفية المقبل بكل قوة بحثاً عن تدعيم صفوفه وخاصة مركز المهاجم، استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.

وكشفت تقارير اسبانية أن تشيلسي يخطط للتعاقد مع النرويجي المتألق ايرلينج هالاند

نجم بروسيا دورتموند الالماني والذي يحظي باهتمام كبير من عمالقة اوروبا وفي مقدمتهم ريال مدريد وبرشلونة الاسبانيين ومانشستر يونايتد الانجليزي.

وقالت صحيفة "سبورت" الاسبانية، أن توماس

توخيل المدير الفني للبلوز طالب ابراموفيتش مالك النادي بضرورة التعاقد مع هالاند في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويسعي تشيلسي لاستغلال تيمو فيرنر مهاجم الفريق من أجل ضم هالاند من خلال صفقة تبادلية، بحيث ينضم فيرنر الي دورتموند بجانب مبلغ مالي، مقابل التعاقد مع المهاجم النرويجي.