اخبار الرياضه

فيرنر سلاح تشيلسي لحسم صفقة هالاند

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يسعي نادي الانجليزي لدخول سوق الانتقالات الصيفية المقبل بكل قوة بحثاً عن تدعيم صفوفه وخاصة مركز المهاجم، استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.

وكشفت تقارير اسبانية أن تشيلسي يخطط للتعاقد مع النرويجي المتألق ايرلينج هالاند

نجم بروسيا دورتموند الالماني والذي يحظي باهتمام كبير من عمالقة اوروبا وفي مقدمتهم وبرشلونة الاسبانيين ومانشستر يونايتد الانجليزي.

وقالت صحيفة "سبورت" الاسبانية، أن توماس

توخيل المدير الفني للبلوز طالب ابراموفيتش مالك النادي بضرورة التعاقد مع هالاند في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويسعي تشيلسي لاستغلال تيمو فيرنر مهاجم الفريق من أجل ضم هالاند من خلال صفقة تبادلية، بحيث ينضم فيرنر الي دورتموند بجانب مبلغ مالي، مقابل التعاقد مع المهاجم النرويجي.

 

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا