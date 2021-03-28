الدنمارك تكتسح مولدوفا بالثمانية في تصفيات مونديال 2022

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب الدنمارك فوزاً كاسحاً علي ضيفه منتخب مولدفا بثمانية أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثاني لتصفيات اوروبا المؤهلة لكأس العالم.

انهي المنتخب الدنماركي الشوط الاول للقاء متقدماً بخماسية نظيفة افتتحها كاسبر ردولبيرج بعد 19 دقيقة من ركلة جزاء، وضاعف ميكيل

دامسجارد تقدم منتخب بلاده بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 22.

وبعد سبعة دقائق فقط عاد دامسجارد ليسجل ثاني اهداف والهدف الثالث للدنمارك، قبل أن يضيف لارسن وماتياس يانسن الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 35، 39.

وفي الشوط الثاني أضاف دولبيرج سادس اهداف المنتخب الدنمارك وثاني اهدافه في المباراة بالدقيقة 48، ثم اضاف سكوف الهدف السابع بالدقيقة 81، قبل أن يختتم انجفارتسين مهرجان الاهداف في الدقيقة 89 لتنتهي المباراة بفوز الدنمارك 8-0.

بهذه النتيجة يرفع منتخب الدنمارك رصيده الي 6 نقاط في الصدارة بينما تجمد رصيد المنتخ المولدوفي عند نقطة يتيمة في المركز الخامس وقبل الاخير.