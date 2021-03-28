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استبعاد قائمة غانم المطيري من انتخابات نادي النصر السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة - أرسلت لجنة الانتخابات اليوم الأحد خطابا لنادي النصر السعودي يتضمن القائمة الأولية للقوائم المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي.

وبحسب خطاب لجنة الانتخابات، استبعدت قائمة المرشح غانم المطيري لعدم

إرفاق الرئيس والأعضاء الإقرار بالمسؤولية التضامنية وفقا للمادة 8/20 من اللائحة الأساسية للأندية .

وسيفتح باب الطعون ضد القائمة المرشحة الوحيدة

برئاسة مسلي آل معمر على أن ينظر فيها 30 من مارس الجاري قبل الإعلان عن القوائم النهائية بعد ذلك بيوم واحد، وسيكون يوم الخميس 1 أبريل موعداً لعقد الجمعية العمومية لانتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة نادي النصر.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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