غداً.. مرتبط يد الزمالك يواجه سبورتنح في دوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم فريق مرتبط كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2002، تدريباته الجماعية اليوم الأحد بصالة 2 بالنادي، إستعداداً لمواجهة سبورتنج في تمام السادسة مساء الغد الاثنين بصالة 6 أكتوبر الدولية، ضمن منافسات الدور النهائي ببطولة دوري

المرتبط للمحترفين.

وتضم مجموعة الفريق الأبيض فى هذا الدور كلا من الأهلي ،وسبورتنج، والبنك الأهلى.

وقام رامي يوسف المدير الفني للفريق بالتركيز في التدريب الختامي قبل انطلاق مباراة

الغد على عمل بعض التمرينات الخفيفة مثل الجري لمدة 5 دقائق، مع تدريبات إحماء وتصويب على المرمى مع مراجعة بعض الخطط التكتيكية.

ويحتل الفريق المركز الثاني بالبطولة، وكان قد فاز علي بورسعيد 69 – 28 بالجولة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين بملعب الأخير بالدور الثاني من البطولة.