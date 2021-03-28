ياسر رشاد - القاهرة - أنهى منتخب إيطاليا الشوط الأول من مباراته أمام نظيره منتخب بلغاريا ، متقدما بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب "فاسيل ليفسكي"، ضمن

منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

منتخب إيطاليا يتقدم على بلغاريا بهدف في الشوط الأول

سجل الهدف اللاعب أندريا بيلوتي في الدقيقة 43 من عمر اللقاء .

جاء تشكيل المنتخب الإيطالي للمباراة كالتالي:

دوناروما في حراسة المرمى.

خط الدفاع: فلورينزي، ليناردو بونوتشي، أتشيربي، سبينازولا

خط الوسط: باريلا، سينسي، ماركو فيراتي

خط الهجوم: كييزا، بيلوتي، إنسيني