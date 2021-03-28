مدرب سلة الزمالك: معنويات اللاعبين مرتفعة قبل مواجهة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ياسر عبدالوهاب المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك أن جميع اللاعبين جاهزون لمواجهة الأهلي غدًا ضمن منافسات دورى السوبر ضمن الجولة الحادية عشرة.

أضاف عبدالوهاب في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن معنويات جميع اللاعبين عالية ويسعون لتحقيق الفوز غدا.

وتابع مدرب سلة الزمالك:”المحترف الأمريكي والتر هودج يركز في التدريبات والمباريات

ولم يتغيب عن أي مباراة خاصة في ظل الاستقرار المالي والدعم الذي يلقاه داخل الفريق”.

واختتم ياسر عبد الوهاب تصريحاته قائلا:”مباريات القمة تحظى بأهمية خاصة ونسعى للفوز بها من أجل الصدارة وتعويض الخسارة بصالة الأهلي”.