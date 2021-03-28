شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يقود الأهلى أمام المريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على الدفع بأيمن أشرف، الظهير الأيسر، أمام المريخ السودانى في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا المقرر لها، السبت المقبل. وكان موسيمانى وجهازه المعاون عقدوا جلسة مع أيمن أشرف قبل المران؛ من أجل الاطمئنان على حالته بعد إصابته مؤخرًا برشح في الركبة.

فيما تراجع مسؤولو القلعة الحمراء عن شكوى حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، بعد اختياره لأيمن أشرف للتواجد في معسكر مباراتى كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، وذلك بعدما تدخل أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، الذي شرح لمسؤولى الأحمر الأسباب التي دفعت المدير الفنى للمنتخب لضم اللاعب، وحقيقة عدم انضمام رمضان صبحى، لاعب بيراميدز، الذي استبعد بسبب الإصابة.

وتأكد مسؤولو الأحمر أن البدرى استبعد صبحى بعدما حضر اللاعب إلى المعسكر وسلم تقريرًا طبيًا للجهاز الطبى للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا حول إصابته، وفى الوقت الذي حذر فيه مسؤولو الأحمر من مشاركة أيمن أشرف مع المنتخب حتى لا تتفاقم إصابته ويشارك في مواجهة الفريق أمام المريخ السودانى.

في السياق ذاته، أجرت بعثة الفريق الكروى الأول المسحة الطبية قبل السفر إلى السودان من أجل الاطمئنان على الجهاز الفنى واللاعبين قبل أداء مباراة العودة أمام المريخ السودانى، واستأنف الفريق الكروى الأول تدريباته صباح أمس، الأحد، بعد الراحة التي حصلوا عليها، ركز خلالها المدير الفنى على الأخطاء الفنية التي وقع فيها الفريق خلال المباريات السابقة والتى تمثلت في عدم التمركز السليم أمام مرمى المنافس. وشدد موسيمانى على ضرورة تحقيق الفوز على المريخ السودانى حتى يحسم الفريق تأهله إلى ربع النهائى ونسيان الأداء المتميز الذي ظهر به اللاعبون أمام لقاء فيتا كلوب الذي انتهى بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة. ويدرس الجنوب إفريقى إجراء تغييرات على التشكيل الأساسى للفريق بالدفع بعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات الأخيرة حتى يمنحهم فرصة في التواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويبحث المدير الفنى إمكانية الدفع بمروان محسن من بداية المباراة في مركز رأس الحربة، بينما ينتظر المدير الفنى انضمام والتر بواليا، مهاجم الفريق، إلى بعثة الفريق في السودان بعد المشاركة في معسكر منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.