شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السودان يتأهل لبطولة كأس أمم أفريقيا بانتصار على جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استطاع منتخب السودان تحقيق انتصار غاية في الأهمية علي ضيفه منتخب جنوب أفريقيا في المباراة التي لعبت، مساء اليوم الأحد، على ملعب الهلال بالعاصمة الخرطوم في إطار الجولة السادسة من المجموعة الثالثة من تصفيات بطولة أمم افريقيا الكاميرون 2021.

وتقدم اللاعب مالك بخيت لصالح صقور الجديان في الشوط الأول في الدقيقة 5 وعزز النتيجة اللاعب محمد عبدالرحمن في الدقيقة 32.

وبهذه النتيجة استطاع منتخب السودان الصعود إلى بطولة أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون بعد أن حل ثاني المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة وتجمد رصيد منتخب جنوب أفريقيا عند 10 نقاط في المركز الثالث في المجموعة التي يتصدرها منتخب غانا برصيد 13 نقطة، فيما قبع منتخب ساو تومي وبرينسيبي في قاع المجموعة بدون أي نقاط.