شكرا لقرائتكم خبر عن تصفيات كأس العالم .. إنجلترا تنتصر على ألبانيا بثنائية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استطاع المنتخب الإنجليزي تحقيق انتصار على مضيفه منتخب ألبانيا في المباراة التي لعبت مساء اليوم الأحد على ملعب إير ألبانيا ضمن أطار المجموعة التاسعة في مباريات تصفيات كأس أوروبا لكأس العالم قطر 2022.

وتقدم نجم المنتخب الأنجليزي وتوتنهام هوتسبير هاري كين للأسود الثلاثة في الدقيقة 38 من أحداث الشوط الأول، وفي الشوط الثاني استطاع اللاعب ماسون ماونت تعزيز النتيجة لصالح منتخب أنجلترا في الدقيقة 63 لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

واستطاع المنتخب الأنجليزي تعزيز صدارته للمجموعة التاسعة برصيد ستة نقاط وتجمد رصيد منتخب ألبانيا عند ثلاثة نقاط في المركز الثاني.