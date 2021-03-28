اخبار الرياضه

تصفيات كأس العالم .. إنجلترا تنتصر على ألبانيا بثنائية نظيفة

0 نشر
بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تصفيات كأس العالم .. إنجلترا تنتصر على ألبانيا بثنائية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استطاع المنتخب الإنجليزي تحقيق انتصار على مضيفه منتخب ألبانيا في المباراة التي لعبت مساء اليوم الأحد على ملعب إير ألبانيا ضمن أطار المجموعة التاسعة في مباريات تصفيات كأس أوروبا لكأس العالم قطر 2022.

وتقدم نجم المنتخب الأنجليزي وتوتنهام هوتسبير هاري كين للأسود الثلاثة في الدقيقة 38 من أحداث الشوط الأول، وفي الشوط الثاني استطاع اللاعب ماسون ماونت تعزيز النتيجة لصالح منتخب أنجلترا في الدقيقة 63 لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

واستطاع المنتخب الأنجليزي تعزيز صدارته للمجموعة التاسعة برصيد ستة نقاط وتجمد رصيد منتخب ألبانيا عند ثلاثة نقاط في المركز الثاني.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا