استقالة المدير الاداري في نادي الزمالك 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

أفاد موقع الشروق المصري أن ​أحمد زاهر​ المدير الإداري لنادي ​الزمالك​ تقدّم باستقالته من منصبه.



وكان زاهر قد شغل منصب المدير الإداري للزمالك على مدار السنوات القليلة الماضية حيث عمل مع أكثر من جهاز فني.

وتبحث الإدارة ممثلة في اللجنة الثلاثية برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز عن بديل لشغل منصب المدير الإداري الفترة المقبلة.

وتعد هذه هي الاستقالة الثانية، من الجهاز الفني الحالي، حيث سبق أن استقال عمرو عبدالسلام مدرب الحراس من منصبه أيضا، مع عودة الفرنسي باتريس كارتيرون لتولي تدريب الفريق.