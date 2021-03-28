ودياً - اميركا تنتصر على ايرلندا الشمالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

حقق ​منتخب الولايات المتحدة الاميركية​ فوزاً مهماً في المباراة الودية التي جمعته امام نظيره ​ايرلندا الشمالية​، وانتهت المباراة التي اقيمت على ملعب ويندسور بارك بواقع 2 – 1.



بدأ اللقاء بحذر كبير بين المنتخبين وذلك قبل ان يتمكن المنتخب الاميركي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 30 عن طريق اللاعب جيوفاني ريينا، وذلك قبل ان يحرز النجم كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 59 من ركلة جزاء، وقبل انتهاء اللقاء بدقيقتين سجل اللاعب نيال ماك غين الهدف الوحيد لمنتخب ايرلندا الشمالية، ولينتهي بنتيجة 2 – 1.