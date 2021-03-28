تصفيات كأس أمم أفريقيا: السودان تحسم التأهل وفوز غانا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لتصفيات ​كأس امم افريقيا​، حقق منتخب ​السودان​ الانتصار بثنائية نظيفة امام ​منتخب جنوب افريقيا​ في المجموعة الثالثة، خلال اللقاء الذي اقيم بغياب الجماهير بسبب انتشار فيروس كورونا على ارض ملعب الهلال، ليحسم السودان تأهله للمرة التاسعة في تاريخه.



سجل ثنائية السودان كل من اللاعب سيف تيري في الدقيقة الخامسة وزميله اللاعب ​محمد عبد الرحمن​ يوسف 32 من الشوط الاول.

وفي نفس المجموعة، حقق ​المنتخب الغاني​ الانتصار بنتيجة 3 - 1 امام منتخب ساوتومي و برينسيب على ارض ملعب ستاد كيب كوست الرياضي.