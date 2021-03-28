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الصفاقسي يفوز على منتخب جيبوتي ودياً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

نجح فريق ​الصفاقسي​ التونسي في تحقيق الفوز على نظيره منتخب الجيبوتي في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب ملعب الطيب المهيري بنتيجة 2-0.

وحل ​منتخب جيبوتي​ ضيفا على الفريق التونسي الذي يستعد لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

وسجل هدفي الصفاقسي كل من البشير الغرياني وعثمان كامارا.

يذكر أن منتخب جيبوتي كان قد تقابل وديا منذ 3 أيام في العاصمة التونسية مع النادي الإفريقي، وانتصر باب الجديد 3-1.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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