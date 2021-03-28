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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصفاقسي يفوز على منتخب جيبوتي ودياً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021
نجح فريق الصفاقسي التونسي في تحقيق الفوز على نظيره منتخب الجيبوتي في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب ملعب الطيب المهيري بنتيجة 2-0.
وحل منتخب جيبوتي ضيفا على الفريق التونسي الذي يستعد لتصفيات كأس العالم قطر 2022.
وسجل هدفي الصفاقسي كل من البشير الغرياني وعثمان كامارا.
يذكر أن منتخب جيبوتي كان قد تقابل وديا منذ 3 أيام في العاصمة التونسية مع النادي الإفريقي، وانتصر باب الجديد 3-1.