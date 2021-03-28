اسبانيا تنجو من فخ جورجيا، فوز ساحق للدنمارك وانكلترا تتخطى البانيا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية للتصفيات الاوروبية المؤهلة إلى ​كأس العالم 2022​ في قطر، حقق منتخب ​اسبانيا​ فوزا قاتلا على حساب منتخب ​جورجيا​ بنتيجة هدفين مقابل هدف، رافعا رصيده إلى أربع نقاط بعد التعادل أمام اليونان 1-1 في الجولة الأولى.



وتأخر رجال لويس انريكي بالنتيجة في الشوط الأول قبل أن يعدّل ​فيران توريس​ في الدقيقة 56. وواصل الاسبان محاولاتهم لتسجيل هدف ثان والعودة بالنقاط الثلاث ونجحوا بذلك في الثواني الأخيرة بهدف سجله داني اولمو.

وفي المجموعة السادسة، عزّز منتخب ​الدنمارك​ صدارته بالفوز الكبير على ملدوفيا بنتيجة ثمانية أهداف مقابل لاشيء.

وفي المجموعة العاشرة، حقق منتخب ​انكلترا​ فوزا مهما على حساب منتخب ​البانيا​ خارج الديار بنتيجة هدفين مقابل لاشيء. وسجل هدف الأسود الثلاثة الأول في المباراة هاري كاين في الدقيقة 38 من ثم أضاف ماسون مونت الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وفي المجموعة الـ11، إستطاع منتخب ارمينيا أن يفوز على منتخب ايسلندا بنتيجة هدفين مقابل لاشيء رغم غياب قائد المنتخب هنريك مخيتاريان بسبب الاصابة.