الكشف عن تشكيلة ايطاليا لمواجهة بلغاريا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

كشف الحساب الرسمي لمنتخب ​ايطاليا​ عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر عن التشكيلة الرسمية التي اختارها المدرب ​روبرتو مانشيني​ قبل مواجهة ​بلغاريا​ في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى ​كأس العالم 2022​ في قطر.



وأتت التشكيلة على الشكل التالي:

دوناروما - فلورينزي - بونوتشي - اتشيربي - سبيناتزولا - فيراتي - سينسي - باريلا - انسيني - بيلوتي - كييزا.

وكان منتخب ايطاليا قد حقق الفوز في الجولة الأولى من التصفيات على حساب منتخب ايرلندا الشمالية بنتيجة هدفين مقابل لاشيء.