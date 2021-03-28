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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن تشكيلة ايطاليا لمواجهة بلغاريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021
كشف الحساب الرسمي لمنتخب ايطاليا عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر عن التشكيلة الرسمية التي اختارها المدرب روبرتو مانشيني قبل مواجهة بلغاريا في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.
وأتت التشكيلة على الشكل التالي:
دوناروما - فلورينزي - بونوتشي - اتشيربي - سبيناتزولا - فيراتي - سينسي - باريلا - انسيني - بيلوتي - كييزا.
وكان منتخب ايطاليا قد حقق الفوز في الجولة الأولى من التصفيات على حساب منتخب ايرلندا الشمالية بنتيجة هدفين مقابل لاشيء.