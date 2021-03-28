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الكشف عن تشكيلة ايطاليا لمواجهة بلغاريا 

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن تشكيلة ايطاليا لمواجهة بلغاريا  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

كشف الحساب الرسمي لمنتخب ​ايطاليا​ عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر عن التشكيلة الرسمية التي اختارها المدرب ​روبرتو مانشيني​ قبل مواجهة ​بلغاريا​ في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى ​كأس العالم 2022​ في قطر.

وأتت التشكيلة على الشكل التالي:

دوناروما - فلورينزي - بونوتشي - اتشيربي - سبيناتزولا - فيراتي - سينسي - باريلا - انسيني - بيلوتي - كييزا.

وكان منتخب ايطاليا قد حقق الفوز في الجولة الأولى من التصفيات على حساب منتخب ايرلندا الشمالية بنتيجة هدفين مقابل لاشيء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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