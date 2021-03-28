مارسيال يتعرض للاصابة امام كازاخستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

تعرض لاعب ​منتخب فرنسا​ أنتوني مارسيال لإصابة خلال المباراة التي حمعت الديوك امام نظيره كازاخستان، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم عام 2022 المقبلة في قطر.



وأصيب اللاعب في نهاية الشوط الأول من مجريات المباراة وتلقى العلاج قبل أن يعود بعد لحظات، لكنه شوهد يتحرك بحذر شديد حول الملعب.

ثم بدا بالفعل وأن مارسيال لا يستطيع استكمال المباراة، وهو ما أدى إلى خروجه من قبل المدرب ديدييه ديشان، والذي دفع بكيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان بدلًا منه في الدقيقة 59.