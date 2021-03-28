شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن فهد يتوج الفائزين بكأس الاتحاد للفروسية لقفز الحواجز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - توج صاحب السمو الأمير عبدلله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الفارس عبدلله الراجحي بكأس الاتحاد السعودي للفروسية لقفز الحواجز بعد تحقيقه للمركز الأول، فيما حصل على المركز الثاني الفارس عبدلله الشربتلي، ونال الفارس عبدالرحمن الراجحي المركز الثالث، وذلك خلال المنافسات التي جرت أمس في مركز الغزاوي للفروسية بجدة.

ونال الفارس عبدلله الشربتلي المركز الأول في كأس وزارة البيئة والمياه والزراعة، فيما كان المركز الثاني من نصيب الفارس عبدالرحمن الراجحي، ونالت الفارسة دلما ملحس المركز الثالث.