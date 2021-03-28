شكرا لقرائتكم خبر ريجيكامب..عطية الهلال رقم 8 للأندية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يكن المدرب الروماني لورينت ريجيكامب الذي سيقود فريق الأهلي خلال الفترة المقبلة براتب شهري يصل إلى 4 ملايين دولار بخلاف المزايا المالية الأخرى، المدرب الأول الذي يعود للملاعب السعودية مرة أخرى بعد أن كان الهلال طريقه الأول في السعودية ومنطقة الخليج، حيث سبقه العديد من المدربين في ذلك سواء من أبناء جلدته أو القارات الأخرى لاسيما قارة أمريكا اللاتينية، أبرزهم 7 مدربين في الفترة الأخيرة، ليصبح ريجيكامب المدرب رقم 8 من اكتشافات الهلال للأندية السعودية.

ويعد نادي الهلال أحد النوافذ التدريبية التي ينطلق منها المدربون إلى آفاق جديدة خارج الديار السعودية، حيث نجح الكثير منهم في تحقيق شهرة واسعة ورفعوا سيرهم التدريبية إلى أعلى بإشرافهم على فريق الهلال الذي أسهم في ارتفاع عقودهم التدريبية بنسبة تجاوز الـ 200% في بعض الحالات، خاصة حينما ينتقلون للملاعب الخليجية، وهناك مدربون حضروا بسعتهم التدريبية من ديارهم وزاد بريقهم وصيتهم في الملاعب السعودية، فيما فشل آخرون قدمهم الهلال للأندية المحلية والخارجية.

مدربون استقطبهم الهلال لاحقتهم أندية محلية







الروماني أنجيل يوردانيسكو: حقق مع الهلال كأس المؤسس، وكأس ولي العهد، وبطولة دوري أبطال آسيا الـ19 عام 2000، ثم عاد إلى رابيد بوخارست، وبعدها درب الاتحاد وحقق معه دوري أبطال آسيا 2005.



الروماني ماريوس سيبريا: درب الهلال في 2016 (لم يحقق أي لقب) ثم انتقل لتدريب الرائد والباطن.



الروماني لورينت ريجيكامب: درب الهلال (لم يحقق أي لقب) ثم الوحدة الإماراتي ثم عاد لقيادة الأهلي.



الكولومبي فرانشيسكو ماتورانا: درب الهلال 2002 وحقق معه لقب الدوري، وكأس الكوؤس الآسيوية، ثم درب النصر 2011 - 2012.



الأرجنتيني خوان براون: درب الهلال في فبراير 2018 خلفا لرامون دياز وقاده للقب الدوري ثم درب الوحدة.



الأرجنتيني رامون دياز: قاد الهلال لبطولتي الدوري وكأس الملك 2016 ــ 2017، ثم وعاد لتدريب الاتحاد.



اليوناني جورجيوس دونيس: قاد الهلال إلى 3 ألقاب (كاس السوبر، كأس الملك، كأس ولي العهد) موسم 2015، ثم غادر للشارقة الإماراتي وحاليا مع الوحدة.



البرازيلي خوزيه أوسكار: حقق مع الهلال بطولة كأس الاتحاد، وكأس بطولة الأندية العربية العاشرة، 1993ــ 1994، ثم درب الاتحاد.



مدربون غادروا الهلال للأخضر وأندية خارجية