ريجيكامب..عطية الهلال رقم 8 للأندية السعودية

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ويعد نادي الهلال أحد النوافذ التدريبية التي ينطلق منها المدربون إلى آفاق جديدة خارج الديار السعودية، حيث نجح الكثير منهم في تحقيق شهرة واسعة ورفعوا سيرهم التدريبية إلى أعلى بإشرافهم على فريق الهلال الذي أسهم في ارتفاع عقودهم التدريبية بنسبة تجاوز الـ 200% في بعض الحالات، خاصة حينما ينتقلون للملاعب الخليجية، وهناك مدربون حضروا بسعتهم التدريبية من ديارهم وزاد بريقهم وصيتهم في الملاعب السعودية، فيما فشل آخرون قدمهم الهلال للأندية المحلية والخارجية.
مدربون استقطبهم الهلال لاحقتهم أندية محلية
- الروماني أنجيل يوردانيسكو: حقق مع الهلال كأس المؤسس، وكأس ولي العهد، وبطولة دوري أبطال آسيا الـ19 عام 2000، ثم عاد إلى رابيد بوخارست، وبعدها درب الاتحاد وحقق معه دوري أبطال آسيا 2005.
- الروماني ماريوس سيبريا: درب الهلال في 2016 (لم يحقق أي لقب) ثم انتقل لتدريب الرائد والباطن.
- الروماني لورينت ريجيكامب: درب الهلال (لم يحقق أي لقب) ثم الوحدة الإماراتي ثم عاد لقيادة الأهلي.
- الكولومبي فرانشيسكو ماتورانا: درب الهلال 2002 وحقق معه لقب الدوري، وكأس الكوؤس الآسيوية، ثم درب النصر 2011 - 2012.
- الأرجنتيني خوان براون: درب الهلال في فبراير 2018 خلفا لرامون دياز وقاده للقب الدوري ثم درب الوحدة.
- الأرجنتيني رامون دياز: قاد الهلال لبطولتي الدوري وكأس الملك 2016 ــ 2017، ثم وعاد لتدريب الاتحاد.
- اليوناني جورجيوس دونيس: قاد الهلال إلى 3 ألقاب (كاس السوبر، كأس الملك، كأس ولي العهد) موسم 2015، ثم غادر للشارقة الإماراتي وحاليا مع الوحدة.
- البرازيلي خوزيه أوسكار: حقق مع الهلال بطولة كأس الاتحاد، وكأس بطولة الأندية العربية العاشرة، 1993ــ 1994، ثم درب الاتحاد.
مدربون غادروا الهلال للأخضر وأندية خارجية
- الهولندي أديموس: حقق مع الهلال بطولة كأس ولي العهد 2003 وغادر لتدريب المنتخب الإماراتي بعد إقالته.
- البرتغالي جوزيه بيسرو: أقاله الهلال وتولى تدريب المنتخب السعودي لعامين ومن ثم درب الوحدة الإماراتي 2013.
- البرازيلي تونينيو سيريسيو: أقاله الهلال ورحل لتدريب فريقي الشباب والعين الإماراتيين.
- الروماني أولاريو كوزمين: رحل عن الهلال في 2009 بعدما حقق معه بطولتي الدوري وكأس ولي العهد موسم 2007 ــ 2008، ودرب السد القطري والعين الإماراتي، ودرب المنتخب السعودي موقتا في 2015 خلال بطولة أمم آسيا.
- ايريك جريتس: درب الهلال موسم 2009 ــ 2010 وقاده لبطولتي الدوري وكأس ولي العهد، ثم انتقل لتدريب المنتخب المغربي، عاد للخليج لتدريب فريقي لخويا القطري والجزيرة الإماراتي.
- الوطني سامي الجابر: أقاله الهلال وذهب لتدريب الوحدة الإماراتي ولم يستمر طويلا، حيث أقيل بعد 3 أشهر من مهمته في موسم 2013 ــ 2014.
- البرتغالي جورجي جيسوس: درب الهلال بين عامي 2018-2019، ثم غادر لتدريب فلامنجو البرازيلي قبل أن يعود لبنفيكا البرتغالي.
- البرازيلي خوسيه باكيتا: حقق 4 بطولات مع الهلال (بطولة الدوري وكاس ولي العهد وبطولة كأس الأمير فيصل بن فهد (مرتين) 2004 ــ 2005، ثم درب المنتخب السعودي.
- الأوروجياني عمر أبوراس: حقق مع الهلال بطولة الدوري عام 1988 وغادره لتدريب المنتخب السعودي في دورة الخليج التاسعة عام 1988.
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