شكرا لقرائتكم خبر خطأ المحامين يزكي مسلي آل معمر رئيسا للنصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استبعدت اللجنة العامة لانتخابات الأندية قائمة المرشح لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر، غانم من مذيكر المطيري، لعدم إرفاق الرئيس والأعضاء الإقرار بالمسؤولية التضامنية وفقا للمادة (8/20) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية ، ليمهد القرار الطريق أمام قائمة المرشح الأول مسلي آل معمر للفوز برئاسة النادي بالتزكية خلال عقد الجمعية العمومية الخميس المقبل.

وكانت اللجنة قررت استبعاد قائمة غانم بن مذيكر المطيري ومجموعته التي ضمت 5 أعضاء محامين، جميعهم لم يوقعوا على الإقرار بالمسؤولية التضامنية.

وسيتم اليوم فتح باب الطعون ضد القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، وذلك لمدة يوم واحد فقط، على أن يتم تقديم الطعون عبر البريد الالكتروني للجنة الطعون والمخالفات.

وأعلن نادي النصر واللجنة العامة لانتخابات الأندية، نظامية قائمة مسلي آل معمر التي شملت عبدالله العمراني وتركي آل مشيقح وفيصل أبوساق وعبدالعزيز العمران ومحمد الشتوي ومنصور بن زومة ومعتز المزروع كأعضاء لمجلس الإدارة، على أن تتم تزكيتهم الخميس ومن ثم اعتمادهم من قبل وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مطلع الأسبوع المقبل لبدء المهام بصفة رسمية.

من جهة أخرى ينخرط المحترفان المغربيان بصفوف الفريق الأول لكرة القدم، عبدالرزاق حمدالله ونورالدين مرابط في تدريبات الفريق غدا بعد أن وصلا إلى الرياض أمس قادمين من المغرب إثر منحهما إجازة من قبل المدير التنفيذي لكرة القدم حسين عبدالغني، حيث سينخرطان في استعدادات الفريق لمواجهة الفيصلي الأحد المقبل في الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.