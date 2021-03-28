اختتام تصنيفية السيدات للتنس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس البطولة التصنيفية للسيدات (جميع الدرجات) التي نظمها الاتحاد السعودي للتنس على ملاعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة. وجاءت النتائج لفئة تحت 18 عاما بحصول اللاعبة إريكا ويل على المركز الأول، وحلت سارة العبيدان ثانية، وستوبي إيفدوكسيا، ثالثة. وفي منافسات تحت 15 سنة حققت المركز الأول اللاعبة هيرشيني مورجان، وجاءت شيريا براديب ثانية، وإيميليا جوزيف ثالثة. ونالت اللاعبة صوفيا برافو المركز الأول في منافسات تحت 14 عاما، وجاءت لارا بخاري في الثاني، في حين حصلت دعاء مشاهد على المركز الثالث.

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