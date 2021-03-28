7 سيارات وكأس بسباق فروسية حائل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرعى نائب أمير منطقة حائل، نائب رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية بالمنطقة فيصل بن فهد اليوم، حفل السباق الـ21 لميدان الفروسية على كأس و7 سيارات مقدمة ‏من الراعي الرسمي للميدان شركة مياه آبار حائل، ‏وذلك بميدان الفروسية ‏بالمنطقة. ‏ وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة بندر بن حسن التبيناوي أن ‏السباق يتكون من 8 أشواط مسافتها (1600م) باستثناء الشوط ‏الأول والثاني والثالث (1400م). ‏ وأشار إلى أن الشوط الأول خصص (مفتوح الدرجات)، والشوط الثاني ‏‏(مفتوح الدرجات للخيل العربية)، والشوط الثالث (مفتوح 2018م)، فيما ‏خصص الشوط الرابع والخامس لـ (مفتوح مواليد 2017م)، والشوط ‏السادس (للدرجة المبتدئة)، والشوطين السابع والثامن خصصا لضيوف ‏المنطقة (مفتوح الدرجات).

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