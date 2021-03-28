المنتخب الروسي يقوي موقفه في التأهل لمونديال 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزز منتخب روسيا صدارته للمجموعة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، بفوزه على ضيفه منتخب سلوفينيا 2 - 1، أمس الأول، في الجولة الثانية من التصفيات.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة نفسها فاز منتخب كرواتيا على ضيفه القبرصي 1- 0 سجله ماريو باساليتش في الدقيقة الـ40 من زمن المباراة.

ورفع المنتخب الروسي رصيده في الصدارة إلى 6 نقاط من انتصارين، متفوقا بفارق 3 نقاط عن منتخب سلوفينيا صاحب المركز الثاني، ويحل منتخب كرواتيا في المركز الثالث بـ 3 نقاط، فيما يملك منتخب قبرص نقطة واحدة في المركز الخامس.

ولحساب منافسات المجموعة السابعة في ذات التصفيات، تصدر منتخب تركيا المجموعة، بفوزه على مضيفه النرويجي 3 - 0 في الجولة الثانية.

وفي المجموعة نفسها، تغلب منتخب هولندا على ضيفه منتخب لاتفيا 2 - 0، تقدم ستيفن برجيوس بهدف لهولندا في الدقيقة 32، ثم أضاف لوك دي يانج الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وفي مباراة أخرى من المجموعة، حقق منتخب الجبل الأسود فوزا على ضيفه منتخب جبل طارق 4 - 1.

ويتصدر منتخب تركيا المجموعة السابعة بـ 6 نقاط من انتصارين متتاليين، وبفارق الأهداف عن منتخب الجبل الأسود الثاني، ويحل منتخب هولندا بالمركز الثالث بثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن النرويج صاحب المركز الرابع، فيما يحل في المركز الخامس والسادس بدون رصيد من النقاط منتخبا لاتفيا وجبل طارق.

وفي المجموعة الخامسة تمكن المنتخب البيلاروسي من الفوز على ضيفه منتخب إستونيا 4 - 2.

وحصد المنتخب البيلاروسي بهذه النتيجة أول ثلاث نقاط له في التصفيات، في حين بقي المنتخب الإستوني دون رصيد في آخر الترتيب.