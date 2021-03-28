سباحو وج أبطال الغربية والجنوبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس بطولة المنطقتين الغربية والجنوبية للسباحة لجميع الفئات السنية، والتي استمرت لمدة يومين على مسبح وزارة الرياضة في جدة ونظمها الاتحاد السعودي للعبة. وحصل على المركز الأول نادي وج وحل ثانيا نادي الاتحاد وجاء في المركز الثالث نادي الوحدة. وشارك في البطولة 27 ناديا من المنطقة الغربية والجنوبية و340 لاعبا. وفي المنطقة الشرقية اختتمت بطولة أندية الأحساء للسباحة لجميع الفئات السنية، حيث حصل نادي الفتح على المركز الأول، وحل العدالة في الوصافة، وجاء في المركز الثالث نادي الروضة. وشارك في البطولة 6 أندية و136 لاعبا.

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