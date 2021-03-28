شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يهنئ السودان بعد التأهل لأمم أفريقيا 2022 عقب 10 سنوات غياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على تهنئة منتخب السودان بعد تأهله إلى بطولة أمم أفريقيا بعد 10 سنوات من الغياب، عقب فوزه على منتخب جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين، ونشر فيفا على حسابه الرسمى على تويتر تغريدة وعلق قائلا، "ألف مبروك تأهل السودان إلى نهائيات كأس أفريقيا 2021".

فى حين حرص الحساب الرسمي للكاف أيضاً على تهنئة المنتخب السودانى وعلق قائلا، "الليلة لن تنام السودان"، وذلك فى إشارة إلى الفرحة الكبيرة الذى يعيشها الشعب السودانى عقب التأهل لبطولة أمم أفريقيا القادمة.

وبتأهل السودان حققت المنتخبات العربية رقما قياسيا اليوم ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون العام المقبل بعد تأجيلها؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا، ليصل عدد المشاركين إلى 6 فرق حتى الآن بزيادة منتخبات واحد عن البطولة الماضية التي أقيمت بمصر 2019، والتي شارك فيها خمسة لأول مرة.

حيث تأهلت منتخبات: "مصر، المغرب، الجزائر، تونس، جزر القمر، السودان"، فيما ينتظر موقف منتخب موريتانيا الذي باستطاعته التأهل هو الآخر لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.



فرحة لاعبى السودان

وكانت البطولة التي أقيمت في مصر عام 2019 قد شهدت مشاركة 5 منتخبات وهو أعلى عدد من المنتخبات العربية مشاركة في نهائيات الكان وهي: "مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا".



فرحة لاعبى منتخب السودان

وتأهل المنتخب السوداني إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون العام المقبل، بعدما تغلب على حساب جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "أم درمان"، في مباراة تحسم التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة العاشرة من الكان.

وكان آخر ظهور في نسخة 2012 التي أقيمت في غينيا الاستوائية والجابون، ووصل وقتها الفريق إلى دور ربع النهائي، وحصل المنتخب السوداني على بطولة كأس الأمم الأفريقية 1970، بينما نجح في الحصول على وصافة الكان مرتين فى 1959 و1963، والمركز الثالث عام 1957.