شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي فى اجتماعه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا عصر اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة خلال المرحلة القادمة، وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات الآتية:

- التجديد لجميع المديرين ورؤساء القطاعات حتى يوم 31 مايو المقبل، وذلك لإعطاء فرصة أكبر لعملية التقييم.

- تجديد التعاقد مع نجم الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد إبراهيم المصري لمدة 4 سنوات.

- التوجيه بسرعة إعداد منتجع النادي بمرسى مطروح، وتوفير الدعم المادي اللازم ليكون جاهزًا لاستقبال الأعضاء.

- الموافقة على إقامة ثلاث حفلات للإنشاد الديني تقيمها فرقة المرعشلي بواقع احتفالية في كل فرع.

- اعتماد البدلات الخاصة بشهر رمضان للعاملين بالنادي.