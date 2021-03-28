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تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي فى اجتماعه اليوم

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القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا عصر اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة خلال المرحلة القادمة، وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات الآتية:

 

- التجديد لجميع المديرين ورؤساء القطاعات حتى يوم 31 مايو المقبل، وذلك لإعطاء فرصة أكبر لعملية التقييم.

 

- تجديد التعاقد مع نجم الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد إبراهيم المصري لمدة 4 سنوات.

 

- التوجيه بسرعة إعداد منتجع النادي بمرسى مطروح، وتوفير الدعم المادي اللازم ليكون جاهزًا لاستقبال الأعضاء.

 

- الموافقة على إقامة ثلاث حفلات للإنشاد الديني تقيمها فرقة المرعشلي بواقع احتفالية في كل فرع.

 

- اعتماد البدلات الخاصة بشهر رمضان للعاملين بالنادي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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