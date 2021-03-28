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فرج عامر: الأهلي الليبي طلب استعارة حسام حسن مقابل مليون دولار في 4 شهور

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القاهرة - سامية سيد - كشف محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تلقي ناديه عرضا من أهلي طرابلس الليبي، للحصول على خدمات حسام حسن مهاجم منتخب مصر والفريق السكندري لمدة 4 شهور، مشيرا إلى أن ناديه أرجأ البت في العرض الليبي لحسن مناقشته بشكل متأنٍّ.

وكتب عامر عبر حسابه على فيس بوك: "الأهلي الليبي يعرض مليون دولار قيمة إعارة لحسام حسن نجم المنتخب المصري ونادي سموحة لمدة أربعة أشهر  وسموحة يرجئ البت في هذا الأمر".

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كما أعلن فرج عامر موافقة ناديه على إعارة الليبي محمد الترهوني، ظهير أيسر سموحة، إلى الأهلي الليبي مقابل 125 ألف دولار، حتى نهاية الموسم الحالي.

وكتب في تدوينة جديدة عبر حسابه: "إعارة اللاعب الدولي الليبي محمد الترهوني من سموحة إلى أهلي طرابلس بمبلغ 125 ألف دولار لمدة أربعة أشهر".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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