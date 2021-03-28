شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الزمالك 0/3 في دوري تنس الطاولة بالاسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جاء فوز الأهلى بعد تغلب هنا جودة على فرح عبد العزيز، لاعبة الأبيض، بثلاثة أشواط دون مقابل، وكذلك فوز نادين الدولتلى على هند فتحى بنتيجة 2/3، بينما تغلبت يسرا أشرف على جنا سعد بنتيجة 0/3.

وتعد هنا جودة من أبرز المواهب فى اللعبة، حيث إنها تلعب فى فئات الناشئين والشباب والسيدات، فى ظل مستواها المميز وقدرتها على الفوز، والتغلب على من هم أكبر منها سنا.

ومن المقرر أن ينضم اللاعبون من مختلف الأندية إلى المنتخب الوطنى، بعد انتهاء الدورة المجمعة، على أن يدخلوا معسكر أسبوع أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، فى إطار الاستعداد للبطولة الأفريقية التى ستقام بالكاميرون يونيو المقبل.